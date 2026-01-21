Reprodução/redes sociais Abissa Kobenan Nkettia

Um estrangeiro de 57 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (20), no bairro de Brotas, em Salvador, após reagir a uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima quando ela saía de uma padaria. Houve luta corporal e o homem acabou atingido por disparos de arma de fogo.

A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, natural do estado de Iowa, nos Estados Unidos.

O crime ocorreu em via pública e foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio da região, cujas imagens já estão sob análise dos investigadores.

Investigação

A apuração está a cargo da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

De acordo com informações preliminares, os suspeitos tentaram roubar a vítima e, diante da reação, efetuaram os disparos antes de fugir na motocicleta.

Guias de perícia e de remoção do corpo foram expedidas ainda na noite do crime.

A polícia informou que os trabalhos estão em andamento para identificar os autores e localizar a moto usada na ação. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pelo local e encontrou a vítima ferida na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Investigadores trabalham com a hipótese de latrocínio tentado (roubo seguido de morte) a partir do relato inicial e das imagens de segurança.

A polícia também cruza registros de câmeras públicas e privadas nas rotas de fuga para tentar rastrear os suspeitos. A dinâmica exata dos disparos ainda depende da conclusão da perícia.

Em nota, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro declarou:



"O Consulado dos EUA no Rio de Janeiro está ciente do caso envolvendo a morte de um cidadão americano no dia 20 de janeiro, em Salvador. Estamos acompanhando de perto as investigações das autoridades locais sobre o ocorrido e de prontidão para fornecer toda assistência consular necessária. A segurança dos cidadãos americanos é nossa principal prioridade. Por questões de privacidade e respeito à família durante este momento difícil, não temos comentários adicionais."