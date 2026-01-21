Reprodução/Redes Socias O deputado Nikolas Ferreira (PL), junto com apoiadores na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não foi informada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) sobre a caminhada entre Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal, o que, segundo a corporação, “impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho”.

Mesmo assim, por meio de nota encaminhada ao Portal iG nesta quarta-feira (21), a PRF destaca que monitora o movimento de parlamentares e populares em direção a Brasília, pela BR-040, e aponta "riscos inerentes".



"Por questões estritamente operacionais e de segurança viária, a PRF ressalta os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via, visto que não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho", afirma, na nota.



No terceiro dia de caminhada, o deputado Nikolas Ferreira está acompanhado de cerca de 100 pessoas, entre elas militantes bolsonaristas e políticos, como os vereadores de Belo Horizonte Vile Santos (PL) e Pablo Almeida (PL) e os deputados federais Carlos Jordy (PL) e Zé Trovão (PL) e Gustavo Gayer (PL).

Há cerca de 1 hora, ele postou nas redes sociais que havia completado 100 quilômetros caminhados e que o grupo chegou no estado de Goiás.



Nikolas Ferreira publicou, na noite de segunda-feira (19), uma “carta aberta ao povo do Brasil” explicando os motivos que o levaram a começar o percurso de 240 km, de Minas Gerais ao Distrito Federal.





No texto, ele fala em "desumanização dos brasileiros presos, após o dia 8 de janeiro, submetidos a processos ilegais, parciais e arbitrários, bem como a perseguição sistemática a opositores políticos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro".

"Por isso, essa causa passa, necessariamente, pela derrubada do veto à dosimetria das penas no Congresso", afirma, acrescentando que o objetivo é chegar em Brasília no domingo (25).

A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Nikolas Ferreira, questionando sobre o posicionamento da PRF, que apontou riscos na caminhada, em decorrência da falta de aviso prévio, mas ainda não obteve resposta do parlamentar.

