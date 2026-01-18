Reprodução Carlos Alberto Azevedo Filho é o principal suspeito do assassinato de dois médicos

A Polícia Civil de São Paulo apura se uma disputa por contratos de gestão hospitalar motivou o assassinato de dois médicos em Alphaville, bairro nobre de Barueri, na Grande São Paulo. O principal suspeito é Carlos Alberto Azevedo Filho, de 44 anos, que foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

As vítimas são Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35. Os dois se conheciam e se encontraram por acaso na noite de sexta-feira (16) em um restaurante localizado na Avenida Copacabana. O crime ocorreu do lado de fora do estabelecimento, pouco depois de uma discussão que começou no interior do local.

De acordo com as investigações, Carlos Alberto e Luís Roberto eram sócios-proprietários de empresas que atuam na área de gestão hospitalar e concorriam por contratos públicos. Segundo o delegado Andreas Schiffmann, responsável pelo caso, familiares relataram à polícia que havia uma rixa antiga entre os envolvidos. “Havia, segundo eles, ameaças de ambas as partes”, afirmou o delegado em entrevista à imprensa.

As vítimas

Reprodução/redes sociais Luís Roberto Pellegrini Gomes e Vinicius dos Santos Oliveira

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito já dentro do restaurante, usando camiseta branca, cumprimentando os colegas. Em seguida, ele agride Luís Roberto, e uma briga corporal se inicia, envolvendo também Vinicius. A confusão é contida, e os envolvidos deixam o local.

Ainda segundo as imagens, Luís Roberto e Vinicius permanecem conversando do lado de fora, quando Carlos Alberto retorna, desta vez armado, e efetua disparos contra os dois. As vítimas tentam fugir, mas acabam sendo atingidas e morrem no local.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou ao Portal iG que a Guarda Civil Municipal chegou a ser acionada após denúncia de que um homem estaria armado dentro do restaurante. O suspeito foi abordado e revistado, mas nenhuma arma foi localizada naquele momento.

Uma testemunha relatou à polícia que, após a revista, Carlos Alberto teria recebido uma bolsa da mulher que o acompanhava, levantando a suspeita de que a arma usada no crime estivesse com ela. A polícia investiga se a mulher teve participação direta no caso.

O suspeito possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), o que, segundo a legislação, não autoriza o porte de arma em locais públicos. A arma utilizada foi apreendida, assim como cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos diversos e R$ 16.140 em dinheiro. Carlos Alberto Azevedo Filho deve responder por duplo homicídio qualificado.