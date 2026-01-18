Bruno Castro Bebê fica com carregador preso na testa

Um bebê de 1 ano e 4 meses passou por uma cirurgia de urgência depois de sofrer um acidente doméstico grave em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A criança caiu da cama e ficou com o pino de um carregador cravado na testa, na última terça-feira (13).

Exames de imagem apontaram que o objeto atravessou o crânio, o que levou a equipe médica a encaminhar a menina imediatamente para o bloco cirúrgico. O procedimento foi realizado para a retirada segura do corpo estranho e para evitar complicações neurológicas. Após a cirurgia, a criança permaneceu 36 horas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e, na sequência, recebeu alta médica, sem sinais aparentes de sequelas.

Segundo o médico responsável pelo atendimento, a principal hipótese é que a bebê tenha caído junto com o carregador, que estaria ao alcance dela no momento do acidente. “A gente acredita que a única maneira de ela ter se machucado é ela ter caído junto com o carregador. Ela devia estar mexendo com ele”, explicou em entrevista à imprensa.

O profissional relatou ainda que a criança ficou sozinha por poucos instantes no quarto, tempo suficiente para que o acidente ocorresse. “Ela deu o azar de rolar, cair da cama e, de uma maneira infeliz, aquilo cravou no crânio”, disse o neurocirurgião.

De acordo com o médico, situações desse tipo exigem intervenção rápida porque o maior risco é de infecção, já que o carregador é um objeto contaminado por germes e bactérias. Sem a cirurgia, o quadro poderia evoluir para complicações graves, como meningite.

“A retirada rápida foi fundamental. Felizmente, parece que não houve nenhuma sequela. A criança está tendo uma recuperação muito favorável”, afirmou o médico Bruno Castro.