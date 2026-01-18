Divulgação/PMGO Homem incendeia própria casa após não ter dinheiro para comprar drogas

Um homem de 37 anos foi preso depois de incendiar a própria casa, onde morava com a mãe e o irmão, no bairro Nova Esperança, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu após familiares se recusarem a dar dinheiro para que ele comprasse drogas.

De acordo com relatos da família, o homem tem histórico de conflitos constantes em razão do uso de entorpecentes. Na sexta-feira (16), antes do incêndio, ele teria ameaçado matar a mãe e o irmão com uma pistola, situação que terminou em luta corporal. O irmão conseguiu tomar a arma e ambos fugiram do imóvel para se proteger.

Ainda conforme a PM, após a fuga dos familiares, o suspeito pegou uma faca e, em seguida, ateou fogo na residência. Durante o incêndio, ele chegou a gravar um vídeo, no qual provoca o irmão com a frase “se não era bichão”, enquanto as chamas se espalhavam pelo imóvel.

Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas, controlaram a situação e prenderam o suspeito. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380.

O homem foi levado para a Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por ameaça, incêndio criminoso e posse ilegal de arma de fogo. A identidade dele não foi divulgada.