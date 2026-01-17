Guarda Civil Metropolitana Guarda Civil Metropolitana

Dois homens morreram na noite desta sexta-feira (16), por volta de 21h30, em frente ao restaurante El Urugayo, localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, três médicos e uma mulher estavam em uma reunião de negócios no estabelecimento desde cedo quando houve um desentendimento entre os presentes. A discussão seguiu até a saída do local, onde foram efetuados disparos de arma de fogo.

Em nota o iG, a Secretaria de Segurança Pública informou que o autor dos tiros de 44 anos, foi preso em flagrante. Segundo informações do SBT News, Carlos Alberto Azevedo Silva disparou contra Luis Roberto Peregrino Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, que foram socorridos mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, três médicos e uma mulher estavam no restaurante desde cedo tratando de negócios na região de Alphaville. Em determinado momento, houve um desentendimento entre os presentes no estabelecimento. A situação gerou tensão e levou ao acionamento das autoridades locais ainda dentro do restaurante.

A Guarda Civil Municipal foi chamada após informações de que um dos presentes estava armado no interior do estabelecimento. Foi feita a averiguação no local, mas os agentes não encontraram a arma durante a vistoria inicial. Logo após a saída dos guardas, os três homens deixaram o restaurante e começaram uma discussão que terminou em disparos na calçada.

A pistola calibre 9 milímetros foi apreendida pela polícia após o crime, assim como cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos diversos e R$ 16.140 em dinheiro. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado.

O autor dos disparos tem passagem criminal no nordeste do país, por agredir uma mulher dentro de um motel em ocasião anterior. Carlos Alberto Azevedo Silva foi detido no local do crime pela Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela Delegacia de Barueri.

Vítimas socorridas não resistem

Luis Roberto Peregrino Gomes e Vinicius dos Santos Oliveira foram socorridos para prontos-socorros da região após os disparos. Os dois homens, que estavam na calçada em frente ao restaurante localizado na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, não resistiram aos ferimentos. A dinâmica exata dos disparos está sendo investigada pela polícia responsável pelo caso.

O caso está sendo investigado no distrito policial central de Barueri, que requisitou perícia no local do crime. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que a Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a denúncia de um indivíduo armado no interior do restaurante. Momentos depois, na área externa do estabelecimento, o indiciado sacou a pistola e efetuou disparos contra as duas pessoas que estavam na calçada.