Reprodução/Instagram Casal brasileiro morre em acidente de trânsito em Portugal

Dois músicos brasileiros com trajetória ligada à formação artística em Pernambuco morreram em um acidente de trânsito em Portugal, onde residiam. As vítimas são Jardel de Souza e Adriana Nascimento, casal que construiu carreira na música e na educação musical dentro e fora do Brasil.

A morte dos dois provocou forte repercussão no meio cultural pernambucano. Ambos eram ex-alunos do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), onde cursaram a formação técnica e iniciaram uma trajetória marcada pela atuação artística e pelo ensino.

Em nota, a instituição destacou que Jardel e Adriana levaram o nome do conservatório para além das fronteiras do país, com trabalhos reconhecidos no exterior.Além das apresentações como músicos, o casal também se dedicava à formação de novos talentos. Jardel e Adriana integraram o corpo docente do Projeto Aria Social, iniciativa voltada à educação musical de crianças e jovens.

O projeto lamentou a perda e ressaltou que os dois eram referências tanto pela excelência artística quanto pelo compromisso com a educação.Em manifestação pública, o Conservatório Pernambucano de Música prestou solidariedade a familiares e amigos e destacou o legado deixado pelos ex-alunos.

A instituição afirmou que a contribuição do casal para a música e para a formação artística seguirá como parte permanente de sua história. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pelas autoridades portuguesas.