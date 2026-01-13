Trem da linha 8 - Diamante
Os trens da linha 8 - Diamante, operados pela Via Mobilidade passam por um problema elétrico no sistema de energia, gerando lentidão na manhã desta terça-feira (13).

Segundo a concessionária, os trens circulam em via única entre as estações Jandira, Sagrado Coração, Engenheiro Cardoso e Itapevi, na Grande São Paulo. Equipes de manutenção atuam para resolver o problema. 


O sistema Paese, que disponibiliza ônibus gratuitos para os usuários de trens e metrô, foi ativado entre as estações Jandira e Itapevi, que por conta da circulação em via única, operam com maiores pausas. 

O que é a operação Paese

É o "Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as emergências". O PAESE é acionado quando ocorre algum tipo de paralisação dos serviços prestados por empresa do Sistema de Transporte Municipal por Ônibus ou do Metrô/Via Amarela/Viamobilidade/CPTM/EMTU.

