O deputado federal Félix Mendonça (PDT) é alvo da nona fase da Operação Overclean, realizada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (13).

A ação investiga organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Nessa etapa, a PF cumpe nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal, onde há um apartamento usado pelo parlamentar.



Quem é Félix Mendonça

Deputado federal pelo PDT, Félix Mendonça Júnior é natural da Bahia e está no quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Em sua trajetória política, Mendonça presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico e liderou comissões de Cultura e Ciência e Tecnologia.

Em março de 2025, o parlamentar assumiu como titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e participou de CPIs, como a da Petrobras. Atualmente, ele atua como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Lavoura Cacaueira e preside o PDT na Bahia.

Operação Overclean

Lançada em dezembro de 2024, a Operação Overclean investiga movimentações financeiras de cerca de R$ 1,4 bilhão por empresas suspeitas, com R$ 825 milhões em contratos públicos em apenas um ano.

A apuração é focada sobre esquemas em prefeituras, governos estaduais e Federal, com obras superfaturadas e direcionamento de verbas. Ao todo, a operação atingiu filiados de ao menos oito partidos: MDB, PP, PSD, PSDB, PT, Republicanos, Solidariedade e União Brasil.







