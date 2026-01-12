Crédito: arquivo pessoal Joaquim e os pais a caminho da infusão do Zolgensma

Se um cidadão atrasa um imposto federal, mesmo que seja dinheiro de pinga, o Estado não conversa. Inscreve na dívida ativa, bloqueia CPF, dificulta crédito, transforma a vida num percurso de obstáculos. A lógica é simples: quem deve, paga no prazo. Ponto.

Agora, quando o Estado atrasa R$ 1,5 milhões numa decisão judicial que envolvia uma criança com uma doença degenerativa, a lógica muda. Vira nota técnica. Vira trâmite interno. Vira divergência de tabela. Vira explicação.

Essa é a parte da história do menino Joaquim Burali e dos pais Amanda e Lucas que não virou manchete. Mas antes, o contexto.

A decisão foi clara, a execução, atrasada

Diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal tipo 2, Joaquim precisava receber o Zolgensma, uma terapia gênica de dose única, considerada uma das mais caras do mundo.

O Supremo Tribunal Federal determinou que o Governo Federal custeasse integralmente o medicamento e os custos hospitalares. O valor total eram R$ 7 milhões, pagou apenas R$ 5,5 milhões. A decisão foi clara. O Estado, não.

O tratamento foi aplicado quase três meses depois. Para o noticiário, isso encerrou o assunto. Para a família, foi quando o problema começou de verdade.

Quando o tempo da doença não cabe no tempo do Estado

A AME é uma doença tempo-dependente. Isso não é opinião, é consenso médico. O Zolgensma interrompe o mecanismo da doença, mas não reverte danos já instalados. Cada semana conta. Cada mês pesa.

Quando finalmente recebeu a infusão, Joaquim já estava fora da faixa etária prevista em bula. Fora da bula, nada é automático. Protocolos deixam de proteger, programas de apoio são encerrados, autorizações viram exceção.

O custo invisível de uma decisão cumprida pela metade

O resultado prático foi imediato. A família perdeu o acesso ao plano de ajuda ao paciente da própria farmacêutica, que cobria custos de translado e logística.

Passagens, hospedagem e deslocamentos passaram a ser bancados pelos pais. Tudo isso não porque o tratamento fosse indevido, mas porque o Estado atrasou o pagamento que a Justiça determinou que fosse imediato.

Enquanto o governo falava em porcentagens pagas e trâmites internos, a mãe de Joaquim resume o abismo entre essas duas lógicas de forma direta:

“O governo fala a partir de uma lógica administrativa. Eu falo a partir de um corpo real. De um prazo biológico. De uma criança.”

Parcelar dinheiro é possível. Parcelar tempo, não

O discurso oficial costuma dizer que 70% do valor foi pago dentro do possível. Parece razoável, até lembrar que tempo terapêutico não aceita parcelamento. Corpo humano não trabalha com cronograma orçamentário. Doença degenerativa não espera crédito suplementar.

A decisão judicial previa o custeio do medicamento, da internação e dos honorários médicos. Não previa os custos indiretos que só existiram porque o Estado não cumpriu a decisão no tempo devido.

A vida depois do “final feliz”

Exames pós-infusão são frequentes. Terapias precisam ser intensivas. Deslocamentos são constantes. Isoladamente, nada disso parece exorbitante. Somado, vira inviável para uma família que precisou abandonar o trabalho para cuidar do filho.

Hoje, Joaquim não frequenta a escola. Não por falta de vontade, mas por risco. Sem acompanhamento adequado e contínuo, uma queda pode significar perda funcional grave. Enquanto outras crianças correm, sobem e brincam, ele observa.

O pai de Joaquim resume o que está em jogo:

“A AME rouba a infância. É uma doença cruel porque atrofia o músculo, não a mente.”

Cidadão erra: Estado cobra. Estado erra: ...

E é aqui que surge a pergunta que ninguém fez.

Quando o Estado erra, quem responde?



Quem indeniza a exclusão de programas de apoio causada pelo atraso?

Quem paga os custos indiretos criados por uma decisão cumprida pela metade?

Quem assume a responsabilidade por um tratamento empurrado para fora da bula?

Quem responde pelo impacto psicológico, social e financeiro que se estende muito além da infusão?

Responsabilidade não é favor

O governo se apoia em tabelas, limitações orçamentárias e justificativas técnicas. Tudo isso pode até ser verdadeiro no papel. Nenhuma dessas explicações muda o efeito concreto do atraso.

Ele reduziu o melhor aproveitamento possível do tratamento e empurrou uma família para um cenário de maior vulnerabilidade clínica, social e emocional.

A mãe de Joaquim não pede privilégio. Não ataca o SUS. Não questiona a importância da decisão judicial. Ela pede algo muito mais básico e aparentemente raro: responsabilidade proporcional ao erro.

Quando o Estado atrasa, oferece explicação

E explicação não paga terapia, nem recompõe tempo biológico e nem

entra na dívida ativa da vida real.

São duas etapas. A primeira foi noticiada. A segunda, não

A maior parte da cobertura encerrou a história no pagamento e na aplicação do medicamento. Mas o tratamento da AME não termina na infusão.

Joaquim ainda não tem alta médica. Segundo a família, há cerca de 80% de chance de ele voltar a andar, desde que haja estímulo contínuo.

Essa segunda etapa envolve desenvolvimento psicomotor, fortalecimento muscular, prevenção de deformidades osteomusculares e exige acompanhamento permanente.

Isso inclui medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, exames frequentes e o uso de aparelhos e suportes ortopédicos, como sandálias especiais e colete postural. Joaquim não se encaixa em um plano de saúde tradicional, o que empurra esses custos integralmente para a família.

Segundo os pais, o custo mensal gira entre R$ 11 mil e R$ 12 mil. As informações oficiais da campanha de financiamento coletivo estão disponíveis nos canais mantidos pela família.

