Reprodução/Fantástico Reencontro entre jovem desaparecido e amiga

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, o jovem que ficou cinco dias perdido no Pico Paraná se reencontrou pela primeira vez com Thayane Smith Moraes após ter sido deixado para trás na região de mata. O encontro foi promovido pelo Fantástico, e foi exibido no programa deste domingo, 11.

Roberto estava desaparecido desde a última quinta-feira (1) e foi encontrado com vida cinco dias depois. Ele havia chegado sozinho até a localidade de Cacatu, na descida do Pico Paraná, andando mais de 20km.

Antes do reencontro com Roberto, Thayane afirmou que se arrependia de ter deixado o amigo para trás e revelou o que faria caso o encontrasse: “Me arrependo. Me arrependo porque se eu não tivesse deixado ele para trás, nada disso teria acontecido”, disse ela.

Ao ser questionada o que faria caso o visse, ela revelou que pediria desculpa ao amigo: “Eu liguei para ele, mas sem sucesso”, finalizou ela.

Roberto aceitou, a convite do Fantástico, se encontrar com Thayane. Ambos se viram em uma praça de Curitiba.





“Desculpa por ter deixado você para trás, não imaginei que isso ia acontecer”, inicia ela, com gestos tímidos. Apesar do arrependimento, Roberto apenas devolveu os pertences da jovem e desabafou à jovem.

“Olha, eu peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento, bem salvo. O que eu tenho para dizer é que você se cuide e que Deus te abençoe muito, sabe?Nosso laço se encerra aqui.