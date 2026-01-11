Reprodução/PMSP Fabrício Gomes de Santana está desaparecido desde quarta-feira (7); um dia depois, seu carro foi achado carbonizado,

A Polícia de São Paulo encontrou um corpo numa área de mata em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo (11), que pode ser do policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, desaparecido desde quarta-feira (7), após uma discussão com um traficante numa comunidade na Zona Sul da capital.

Três homens estão presos temporariamente por suspeita de envolvimento no desaparecimento. Outras duas pessoas foram ouvidas e liberadas em seguida.

Um dos suspeitos afirmou aos investigadores que o PM foi morto pelo crime organizado.



Na última quinta-feira (8), o veículo de Fabrício, um Ford Ka, foi encontrado carbonizado na Rua Richard Arnold Beck, I tapecerica da Serra, Grande São Paulo.



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) encaminhadas neste domingo ao Portal iG, por meio de nota, o corpo foi encontrado em uma região de mata de um sítio e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por perícia que apontará a identificação.



O caseiro do sítio foi preso temporariamente, conforme informou a SSP-SP.



O desaparecimento



De acordo com boletim de ocorrência (BO), registrado na Polícia Civil de São Paulo, o PM estava de férias quando teve uma desavença com um homem ligado tráfico de drogas, na Avenida dos Funcionários Públicos.

Leia também: Neymar do PCC foi o juiz em tribunal do crime contra Zóio de Gato

Foi embora, mas depois voltou a se encontrar com o mesmo homem em uma adega da região.



Um dos suspeitos presos relatou em depoimento que estava com Fabrício quando ambos foram abordados por um homem conhecido como “Gato Preto”, que mencionou a repercussão da discussão envolvendo um policial.



Fabrício então teria ficado nervoso e decidiu ir até uma área dominada pelo tráfico, conhecida como “biqueira”. No local, eles teriam sido recepcionados por cerca de seis pessoas e imediatamente separados.

Ainda segundo o depoimento, os criminosos perguntaram se Fabrício estava armado e retiraram dois revólveres do policial. O homem que prestou o depoimento afirmou que foi levado a um ponto mais estreito da rua, onde ficou por cerca de duas horas sendo questionado, enquanto Fabrício permaneceu sob o controle do grupo.







Em determinado momento, um dos envolvidos teria afirmado que o policial seria morto.



Ao ser liberado, ele ouviu que Fabrício já estaria morto e percebeu que o veículo do PM não estava mais no local.



A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itapecerica da Serra.

