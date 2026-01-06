Divulgação/ DER-SP DER-SP ativa cinco novos radares em rodovias estaduais paulistas

Cinco novos radares de velocidade começam a operar a partir da meia-noite desta terça-feira (6) em rodovias estaduais administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Com a ativação dos equipamentos, o número total de dispositivos em funcionamento nas vias não concedidas do estado passa a ser de 565.

Segundo o órgão, a iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança viária, reduzir o risco de acidentes e preservar vidas. Todos os radares estão instalados em locais sinalizados e com limites de velocidade previamente definidos para cada trecho.

Reprodução/ Agência Brasil Fiscalização rodoviária com radares móveis





Motoristas que ultrapassarem a velocidade permitida estarão sujeitos à autuação. A medida integra uma estratégia do Governo de São Paulo para diminuir ocorrências graves no trânsito. “A instalação de radares reforça o compromisso do Estado com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar acidentes”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os novos equipamentos fazem parte do contrato previsto no Edital nº 145/2023, que contempla a implantação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos pontos leva em conta estudos técnicos que analisam histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, trechos críticos e áreas de travessia de animais silvestres.

Os demais aparelhos previstos no contrato seguem em fase de instalação, testes e homologação antes de entrarem em operação. O início oficial da fiscalização é divulgado pelos canais do Governo de São Paulo, pela imprensa e por meio do Diário Oficial do Estado. A relação completa dos pontos monitorados pode ser consultada no site do DER-SP.





Veja onde estão os cinco novos radares: