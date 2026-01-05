Gabriel Barros Tarcísio em evento no Rosewood

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o Brasil falhou em liderar a transição na Venezuela. A fala ocorreu em uma entrevista ao Estadão. O governador também postou um vídeo em suas redes sociais comemorando a queda de Nicolás Maduro (PSUV), em que mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentando o ditador.

Na entrevista, Tarcísio diz acreditar que o Brasil deveria ter tido um papel central na mudança de regime no país caribenho, se afirmando como líder na América do Sul, e que a operação americana em solo venezuelano só ocorreu “pela omissão dos países que não lideraram o processo”:

“O Brasil, que é a maior economia e que responde pelo maior território da América do Sul, poderia ter ajudado a Venezuela a construir um processo de transição para a democracia, mas nunca fez isso, nunca cumpriu esse papel”, afirmou o governador de São Paulo, que continuou: “Podemos criticar os meios que foram usados agora, a legitimidade ou não, mas o fato é que algo precisava ser feito e foi feito”, referindo-se à invasão militar operada pelos Estados Unidos.

Para Tarcísio, a deposição de Maduro tem de ser celebrada, e ele acredita que a oposição do Brasil e da Colômbia à ação americana está desconectada do sentimento das pessoas:

“De maneira geral, a América do Sul está sintonizada nessa necessidade do fim da ditadura na Venezuela”, disse Tarcísio.

Ainda, afirmou acreditar que a queda de Maduro pode representar um novo ciclo para o povo venezuelano: “A gente viu tudo o que deu errado ao longo dos anos da Venezuela, assistimos, ao longo dos anos, às instituições se deteriorando e hoje é um renascimento. Hoje, talvez, a Venezuela possa se encontrar com a esperança, com um novo ciclo de prosperidade”, declarou.

Declaração nas redes

No sábado (3), quando Nicolás Maduro foi capturado pelas forças norte-americanas, o governador de São Paulo publicou um vídeo em suas redes sociais comemorando a deposição do ditador latino-americano.

No vídeo, Tarcísio afirma que “uma ditadura não cai da noite para o dia” e que o regime bolivariano teve um preço alto, custando a liberdade, os direitos políticos de opositores e a prosperidade da Venezuela e de seu povo. O governador completa dizendo que isso só foi possível “graças à conivência, omissão e até o apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro”, enquanto no vídeo aparecem imagens do presidente Lula cumprimentando Maduro, mas não citou o presidente nominalmente.

Ao final do vídeo, o governador falou de forma velada das eleições gerais que ocorrem em outubro, nas quais, apesar da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio ainda é cotado como possível candidato à Presidência: “A Venezuela agora está vencendo a esquerda, que, no final do ano, o Brasil também vença”.