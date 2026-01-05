Rodrigo T. Ribeiro Folia de Reis reúne jovens e mantém tradição viva em Triagem RJ!

A reportagem do Portal iG acompanhou neste domingo (4), em Triagem, na Zona Norte do Rio de Janeiro, um momento de fé e tradição que resiste ao tempo e segue vivo nas ruas da cidade. Uma Folia de Reis, formada por cerca de 40 jovens com idades entre 8 e 23 anos, saiu do metrô e seguiu em cortejo até um condomínio do bairro, cantando hinos em louvor a Santos Reis e conduzindo o estandarte sagrado até a casa de uma moradora que abriu as portas para receber a bandeira.

O grupo faz parte do Reisado da Paz, iniciativa cultural popular que atua ao longo de todo o ano com crianças e adolescentes, especialmente da região do Morro da Formiga, na Grande Tijuca. Segundo o produtor cultural Carlos D., organizador do cortejo, a Folia de Reis vai além da celebração religiosa e representa um trabalho contínuo de formação cultural e social.

Carlos D., produtor cultural do grupo Estrela Guia de Folia de Reis, destaca a importância do trabalho realizado ao longo de todo o ano com crianças e jovens.

“Manter viva essa cultura é fundamental. É uma tradição que sobrevive nas periferias e favelas, construída pela iniciativa dos próprios moradores. Esse momento é o ápice de um trabalho feito durante todo o ano com crianças e jovens”, explicou Carlos.

Ele destacou ainda que o grupo já foi contemplado por editais públicos, como o Ações Locais de Cultura Viva, o que ajuda a reduzir custos e garantir a continuidade das atividades.

A chegada da bandeira à casa de Priscila Constantino da Silva, de 44 anos, marcou um dos momentos mais emocionantes do cortejo. Devota de Santos Reis, ela mantém a tradição viva dentro de casa, herdada de seu avô e de seu pai.

Devota desde a infância, ela mantém a tradição herdada da família e transforma o encontro com a bandeira de Santos Reis em um momento de fé, agradecimento e pedidos de proteção para o novo ano

“Sou foliona antiga. Isso vem de geração em geração. Santo Reis é tudo na minha vida, é quem me dá força e fé para seguir em frente”, afirmou.

Para Priscila, receber a Folia de Reis é mais do que um gesto simbólico.

“É um ritual. É aqui que eu inicio o meu ano. Quando me ajoelho debaixo da bandeira, peço pela minha vida e pela vida da minha família. É um momento de fé”, contou, emocionada.

A Folia de Reis é uma manifestação cultural e religiosa em louvor a Santos Reis, os três Reis Magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, celebrados oficialmente pela Igreja Católica no dia 6 de janeiro. Segundo a tradição cristã, eles seguiram a estrela no céu e levaram presentes ao Menino Jesus,ouro, incenso e mirra, há cerca de dois mil anos, na visita à manjedoura em Belém.





Crianças e adolescentes cantaram hinos em louvor a Santos Reis e conduziram a bandeira, mantendo viva uma celebração popular que atravessa gerações e segue fortalecendo a cultura e a devoção nos bairros cariocas



Embora a data oficial seja o dia 6 de janeiro, os cortejos de Folia de Reis acontecem em diferentes períodos e percorrem ruas, casas e comunidades em várias regiões do Brasil, reunindo fiéis, admiradores da cultura popular e pessoas de diferentes crenças. No Rio de Janeiro, como em Triagem, a tradição segue sendo passada de geração em geração, reafirmando a força da fé, da cultura popular e da identidade comunitária.