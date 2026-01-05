Reprodução/Policia Civil MT Policia Civil chegou ao local logo após o Corpo de Bombeiros

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após matar o próprio filho, de 2 anos, e tentar tirar a própria vida, na noite de quinta-feira (02), em Sorriso, no Mato Grosso. O caso é tratado como homicídio seguido de tentativa de suicídio, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a ocorrência foi inicialmente registrada como tentativa de suicídio. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, encontrou o Corpo de Bombeiros já atendendo o homem, que estava vivo. A criança também estava na residência e foi socorrida.

Testemunhas relataram que o suspeito estava com o som alto durante a madrugada. Vizinhos ouviram barulhos semelhantes a estalos no telhado e decidiram ir até a casa. Como ninguém atendeu, a porta foi arrombada.

No interior do imóvel, o homem foi encontrado ferido e o bebê estava sobre a cama. Os policiais localizaram ainda uma carta manuscrita de despedida. Segundo os relatos colhidos no local, o crime teria sido motivado pelo fato de o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira, que já estaria em uma nova relação.

Reprodução/redes sociais Carta deixada por pai que matou o filho e tentou suicídio





A criança foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Sorriso e passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu. A causa da morte não pôde ser constatada de imediato.

O pai sobreviveu à tentativa de suicídio, recebeu voz de prisão ainda no hospital e foi levado à Delegacia de Sorriso, onde foi autuado em flagrante pelo crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.