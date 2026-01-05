Reprodução/PRF Rodovida 2025/2026

Durante a Operação Ano Novo 2026, realizada entre 30 de dezembro e 4 de janeiro nas rodovias federais do Paraná, as colisões foram responsáveis pela maioria das mortes registradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, 107 acidentes resultaram em 121 feridos e sete óbitos.

Os acidentes mais comuns envolveram saídas de pista, colisões traseiras e tombamentos, que juntos representaram mais da metade das ocorrências.

As principais causas foram falta de reação ou reação tardia do condutor, ingestão de álcool, excesso de velocidade e manutenção inadequada da distância de segurança entre veículos.

Acidentes com mortes registrados

Guairaçá – BR-376 (02/01/2026, 11h30)

Colisão transversal em pista reta molhada, resultando em 1 morte.



Capanema – BR-163 (03/01/2026, 20h25)

Colisão traseira em pista reta seca, 1 morte.



Ponta Grossa – BR-373 (03/01/2026, 21h57)

Colisão frontal em pista reta seca, 1 morte.



Prudentópolis – BR-277 (04/01/2026, 08h00)

Colisão frontal em curva seca, 2 mortes.



Guarapuava – BR-277 (04/01/2026, 17h00)

Tombamento em curva seca, 1 morte.



Capitão Leônidas Marques – BR-163 (04/01/2026, 19h35)

Capotamento em curva seca, 1 morte.

Em comparação com a operação do Ano Novo de 2025, houve ligeira redução no número de acidentes e vítimas: no ano passado foram 120 acidentes, 143 feridos e oito mortes.

A PRF reforça a importância da atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e direção segura, especialmente em períodos de maior fluxo de veículos.