Trecho em expansão das pistas na Serra das Araras
A concessionária da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) no trecho da Serra das Araras, a CCR Motiva  Rio-SP, anunciou que irá realizar obras de infraestrutura na altura do km 225, em Paracambi, interditando a pista no sentido São Paulo entre os dias 6 e 8 de janeiro. 

Segundo a Rio-SP, a interdição será feita para permitir detonações de rochas, permitindo a ampliação das pistas de subida e descida. As detonações ocorrem na terça-feira (6/1), quarta-feira (7/1) e na quinta-feira (8/1), sempre entre 13h e 15h.

Durante a interdição, a pista no sentido Rio de Janeiro seguirá operando normalmente. A Rio-SP pede atenção redobrada para as sinalizações aos motoristas que realizam viagem pelo trecho. 

