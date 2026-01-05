Motiva Rodovias Trecho em expansão das pistas na Serra das Araras

A concessionária da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) no trecho da Serra das Araras, a CCR Motiva Rio-SP, anunciou que irá realizar obras de infraestrutura na altura do km 225, em Paracambi, interditando a pista no sentido São Paulo entre os dias 6 e 8 de janeiro.

Segundo a Rio-SP, a interdição será feita para permitir detonações de rochas, permitindo a ampliação das pistas de subida e descida. As detonações ocorrem na terça-feira (6/1), quarta-feira (7/1) e na quinta-feira (8/1), sempre entre 13h e 15h.

Durante a interdição, a pista no sentido Rio de Janeiro seguirá operando normalmente. A Rio-SP pede atenção redobrada para as sinalizações aos motoristas que realizam viagem pelo trecho.