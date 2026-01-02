Jonadabe Morbeck Araújo
Reprodução
Jonadabe Morbeck Araújo

Um momento de lazer terminou em tragédia  na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O empresário Jonadabe Morbeck Araújo morreu vítima de afogamento no Rio de Contas, após um incidente envolvendo uma lancha.

Jonadabe estava na embarcação quando a lancha se desprendeu de um píer na noite de quinta-feira (1º). Ele acabou caindo na água e não foi mais visto. A informação foi confirmada pelo  Portal iG.

Pessoas que estavam com o empresário, entre amigos e familiares, iniciaram buscas ainda no local, mas não conseguiram localizá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio à ocorrência.

Por conta da baixa visibilidade e dos riscos envolvidos, as buscas subaquáticas precisaram ser suspensas durante a noite, conforme os protocolos de segurança. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira (2).

O corpo de Jonadabe foi encontrado a cerca de 12 metros de profundidade no Rio de Contas. Após a localização, ele foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-01-02/empresario-morre-ao-tentar-recuperar-lancha-que-se-soltou-de-pier.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes