Reprodução Jonadabe Morbeck Araújo

Um momento de lazer terminou em tragédia na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O empresário Jonadabe Morbeck Araújo morreu vítima de afogamento no Rio de Contas, após um incidente envolvendo uma lancha.



Jonadabe estava na embarcação quando a lancha se desprendeu de um píer na noite de quinta-feira (1º). Ele acabou caindo na água e não foi mais visto. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



Pessoas que estavam com o empresário, entre amigos e familiares, iniciaram buscas ainda no local, mas não conseguiram localizá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio à ocorrência.



Por conta da baixa visibilidade e dos riscos envolvidos, as buscas subaquáticas precisaram ser suspensas durante a noite, conforme os protocolos de segurança. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira (2).



O corpo de Jonadabe foi encontrado a cerca de 12 metros de profundidade no Rio de Contas. Após a localização, ele foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.