Com o novo ano iniciando, os jovens que completam 18 anos em 2026 já podem fazer o alistamento militar a partir desta quinta-feira (1º). Este é o segundo ano em que mulheres podem se alistar voluntariamente, enquanto para os homens o alistamento segue obrigatório.
As inscrições podem ser feitas por meio do site do Exército Brasileiro e também nas juntas militares mais próximas. A data limite para a inscrição é 30 de junho. A partir dessa data, começa a etapa de seleção, quando os jovens realizam exames médicos e testes físicos para a incorporação nas Forças Armadas e a matrícula dos selecionados.
Os convocados para o serviço militar devem servir por um ano, a partir de 2027, podendo renovar o serviço por até oito anos.
Serviço Feminino
Ao todo, são 1.400 vagas de alistamento voluntário para mulheres nas três Forças, 65 a menos do que no ano passado, quando 33 mil mulheres se voluntariaram. As vagas estão distribuídas em:
- 1 mil para o Exército;
- 300 para a Aeronáutica;
- 157 para a Marinha.