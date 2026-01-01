Gabriel Barros - Portal iG queima de fogos na Av. Paulista

Meia-noite em ponto quando a contagem regressiva comandada pela sertaneja Simone Mendes chegou ao fim e os fogos surgiram no céu da Avenida Paulista, o espetáculo de cores, luzes e formatos marca o encerramento de um ciclo, para 2025, o fim, para 2026, o início.

Foram 15 minutos de queima de fogos, desta vez, fogos silenciosos, que não causam ruídos incômodos às pessoas neurodivergentes, crianças e animais domésticos.

Segundo um estudo da FGV, 70% do público foi composto por moradores da capital paulista, e os outros 30% por turistas.

Quais foram as atrações?

A programação musical começou às 13h30 com Colo de Deus, depois às 14h, subiu ao palco o Frei Gilson e às 15h30, encerrando a parte gospel, o Padre Marcelo Rossi levantou o ânimo e a fé do público para o próximo ano. Por volta de 17h20, uma das maiores revelações da música brasileira entrou em cena.

João Gomes, o Rei do Piseiro, veio com tudo no palco da Paulista. E se os corações já estavam abalados com o piseiro, às 18h40 eles foram ao chão com a apresentação de Belo.



Às 20h da noite Maiara e Maraísa retornaram com o sertanejo que seguiu com Ana Castela às 21h30 e com Simone Mendes às 23h20, que fez a contagem regressiva. Para encerrar, após a virada de ano, Latino fez a despedida do réveillon na Paulista.