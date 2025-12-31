Divulgação / Polícia Civil Paulo na DDM

Um homem que trabalhava na praia do Boqueirão, em Santos, no litoral paulista, foi preso nesta terça-feira (30). Paulo Henrique Moreira Arruda era procurado por tentar assassinar a ex-companheira no dia 24, véspera de Natal.

O criminoso teria esfaqueado a vítima no abdômen; uma das perfurações tinha dois centímetros de profundidade, mas a mulher sobreviveu, passando por uma cirurgia na Santa Casa de Santos. Após o ataque, Paulo teria fugido de casa e abandonado o emprego.

Paulo foi localizado pela Delegacia da Mulher de Santos após receber informações de que ele estaria trabalhando como montador de barracas e cadeiras de praia.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos e depois foi levado para a cadeia pública, onde ficará em prisão temporária à disposição da Justiça.