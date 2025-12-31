Paulo na DDM
Divulgação / Polícia Civil
Paulo na DDM

Um homem que trabalhava na praia do Boqueirão, em Santos, no litoral paulista, foi preso nesta terça-feira (30). Paulo Henrique Moreira Arruda era procurado por tentar assassinar a ex-companheira no dia 24, véspera de Natal.

O criminoso teria esfaqueado a vítima no abdômen; uma das perfurações tinha dois centímetros de profundidade, mas a mulher sobreviveu, passando por uma cirurgia na Santa Casa de Santos. Após o ataque, Paulo teria fugido de casa e abandonado o emprego.

Paulo foi localizado pela Delegacia da Mulher de Santos após receber informações de que ele estaria trabalhando como montador de barracas e cadeiras de praia.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos e depois foi levado para a cadeia pública, onde ficará em prisão temporária à disposição da Justiça.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-12-31/homem-e-preso-em-santos-apos-tentar-matar-a-mulher.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes