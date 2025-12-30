Redes sociais / Reprodução Foto de Tatiana compartilhada pela família.

A jornalista Tatiana Schlossberg, 35, neta do ex-presidente americano John F. Kennedy, faleceu nesta terça-feira (30), vítima de leucemia mieloide aguda, uma espécie de câncer agressivo na medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas.

Tatiana havia anunciado que tinha a doença em novembro de 2024, logo após o parto do segundo filho, ainda no hospital. Sobre o diagnóstico, Tatiana escreveu uma reflexão na revista americana The New Yorker no mês passado:

“Eu não conseguia acreditar que estavam falando de mim. Eu havia nadado uma milha na piscina no dia anterior, grávida de nove meses. Eu não estava doente. Não me sentia doente. Na verdade, eu era uma das pessoas mais saudáveis que conhecia. Corria regularmente de oito a dezesseis quilômetros no Central Park. Certa vez, nadei cinco quilômetros através do Rio Hudson. Adorava receber pessoas para jantar e fazer bolos para os aniversários dos meus amigos. Ia a museus e peças de teatro. Tinha um filho que amava mais do que tudo e um recém-nascido que precisava cuidar. Essa não podia ser a minha vida”, desabafou a herdeira dos Kennedy.

Cecil Stoughton / Casa Branca John F Kennedy

Na mesma publicação, ela revelou ter menos de um ano de vida e se lamentou por adicionar mais uma tragédia à sua família e à vida de sua mãe, que viveu os assassinatos públicos de seu pai, John F. Kennedy, em 1963, e de seu tio Robert F. Kennedy, em 1968:

“Agora, adicionei uma nova tragédia à sua vida, à vida da nossa família. E não há nada que eu possa fazer para impedi-la”.

Crítica ao primo

Tatiana Celia Kennedy Schlossberg era jornalista ambiental voltada para mudanças climáticas e criticou a adesão de seu primo de segundo grau, Robert F. Kennedy Jr. ao governo de Donald Trump como secretário de Saúde. Robert é declaradamente antivacina.

“Assisti no meu leito do hospital quando Bobby, contra a lógica e o bom senso, foi confirmado para o cargo, apesar de nunca ter trabalhado em medicina, saúde pública ou no governo”, declarou.

O perfil oficial da família Kennedy lamentou a morte de Tatiana:

“Nossa linda Tatiana morreu nesta manhã. Ela sempre estará em nossos corações”, declararam em nota.