Isiah Whitlock Jr. da série "The Wire" morre aos 71 anos

O ator Isiah Whitlock Jr. faleceu nesta terça-feira (30), em Nova York, nos Estados Unidos, aos 71 anos. Seu papel na série “The Wire” como o senador corrupto Clay Davis, foi o grande auge de sua carreira e o tornou conhecido mundialmente . A causa da morte não foi divulgada.

A morte foi confirmada seu pelo empresário, Brian Liebman, que prestou homenagem através das redes sociais.

“É com tremenda tristeza que compartilho o falecimento do meu querido amigo e cliente Isiah Whitlock Jr. Se você o conhecia, você o amava. Um ator brilhante e uma pessoa ainda melhor”, declarou.

Whitlock nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, teve uma carreira sólida como ator coadjuvante, com grande destaque no seriado “The Wire” da HBO, como o personagem Clay Davis. O sucesso lhe deu o bordão “sheeeeit”, que se tornou viral e popularizou sua trajetória como ator.

Foto: Reprodução Isiah Whitlock Jr. em cena de 'The Wire'

Ele também foi um grande colaborador do diretor Spike Lee, trabalhando em filmes como “Infiltrado na Klan”, “Destacamento Blood”, “A última noite” e “Elas me odeiam, mas me querem”.

Isiah também participou do filme “Os bons companheiros”, de Martin Scorsese, e de duas temporadas da série “Veep” como George Maddox, secretário de Defesa dos Estados Unidos.