O governo de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (25) um alerta para a redução imediata do consumo de água em todo o estado. A orientação é priorizar o uso para alimentação e higiene pessoal e evitar desperdícios, como banhos prolongados, lavagem de calçadas e carros ou enchimento de piscinas.

O comunicado ocorre em meio à forte onda de calor que atinge o estado desde a última semana. Segundo a Sabesp, o consumo de água aumentou até 60% em algumas regiões, o que já impacta os níveis dos mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.

“O uso da água deve ser priorizado para alimentação e higiene pessoal. A colaboração da população é fundamental para garantir a regularidade do abastecimento”, informou o governo estadual em nota.

Nesta quinta-feira, a capital paulista registrou 35,9 °C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona Norte, a maior temperatura já observada em dezembro desde o início da série histórica e também a mais alta de todo o ano de 2025. O recorde anterior para o mês era de 35,6 °C, registrado em 1998.

Além do calor extremo, o estado enfrenta um dos menores índices de chuva dos últimos anos, com período prolongado de estiagem, o que reduz a capacidade de recuperação das represas. Diante desse cenário, o governo afirma que monitora diariamente os sistemas de abastecimento em conjunto com a Sabesp.

A companhia realiza manobras operacionais para preservar o equilíbrio da distribuição e, de forma preventiva, reforça o abastecimento em áreas específicas, inclusive com o uso de caminhões-pipa. Desde agosto, também está em vigor a redução da pressão da água durante a noite na região metropolitana, medida adotada para preservar os mananciais.

Inicialmente, a redução ocorria das 21h às 5h. A partir de 22 de setembro, o período foi ampliado, passando a vigorar das 19h às 5h. Segundo o governo, as ações de gestão hídrica resultam em uma economia diária equivalente a mais de 1,2 milhão de caixas-d’água de 500 litros.

Orientações para economia de água

O governo reforça que o banho é um dos principais pontos de consumo. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água, enquanto reduzir o tempo para cinco minutos pode gerar economia significativa ao longo do mês. Também é recomendado verificar vazamentos em descargas, fechar a torneira ao ensaboar a louça, usar máquinas de lavar apenas quando cheias e reaproveitar a água sempre que possível.

Para a limpeza de áreas externas, a orientação é substituir mangueiras por vassoura e, no caso da lavagem de veículos, optar pelo uso de balde.