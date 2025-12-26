Reprodução/freepik Inmet emite aviso laranja de perigo de onda de calor em 8 estados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de perigo para uma onda de calor que atinge oito estados do Brasil. O alerta teve início no dia 23 de dezembro às 15h e segue válido até às 18h da próxima sexta-feira (26). Durante este período, a temperatura deve ficar até 5°C acima da média.

Leia mais notícias sobre a previsão do tempo: O que significa alerta vermelho do Inmet?

O aviso abrange São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, parte do norte do Paraná, do sul de Goiás, do Leste do Mato Grosso do Sul e do extremo leste de Santa Catarina. O Inmet alerta que altas temperaturas podem oferecer riscos à saúde.

Devido ao fenômeno, São Paulo teve o Natal mais quente já registrado em 65 anos. Dados analisados pela MetSul Meteorologia apontam que a temperatura na capital paulista chegou a 39,9°C nesta quinta-feira (25). Segundo a empresa, este também foi o dia mais quente de 2025 até o momento e o mais quente para um mês de dezembro em mais de 80 anos de medições regulares.





De acordo com a MetSul, as altas temperaturas neste período estão sendo causadas por um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da Atmosfera (VCAN), que está atuando sobre o Centro Sul do Brasil, reduzindo muito a instabilidade na região e deixando o tempo sem chuva na maior parte do Sudeste do país. Essa condição favorece o aquecimento e dias de calor intenso.