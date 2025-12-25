Reprodução/Instagram o motorista do carro era o ex da jovem e já a perseguia há algum tempo

A mãe de Tainara Souza confirmou nesta quarta-feira (24) a morte da filha, de 31 anos, que estava internada havia quase um mês em hospitais da capital paulista. Tainara foi atropelada em 29 de novembro e não resistiu às complicações decorrentes do ferimento. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Douglas Alves, que está preso.

Em publicações nas redes sociais, Lúcia Aparecida da Silva agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família e pediu justiça. Segundo ela, Tainara morreu na noite da véspera de Natal, após dias em estado grave. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.

"É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha, a Tay, nos deixou. Descansou", destacou a mãe, em post nos stories do Instagram. "Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento, e agora é pedir por justiça".

Reprodução/@taay_souza Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu após amputação das pernas em São Paulo

Tainara estava internada no Hospital das Clínicas, para onde foi transferida após dar entrada inicialmente no Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Durante o período de internação, passou por diversos procedimentos médicos, incluindo cirurgias e amputações. Ela deixa dois filhos, de 12 e 7 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento foi cometido pelo ex-companheiro da jovem, que teria fugido após o crime. O homem foi localizado e preso posteriormente. Durante a abordagem, segundo a polícia, ele tentou reagir e acabou ferido no braço. O caso é investigado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã) como tentativa de feminicídio, com indícios de ação dolosa.

Reprodução Suspeito de arrastar Tainara pela Marginal Tietê

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que policiais militares e civis atuaram na ocorrência e que as investigações seguem em andamento. Conforme apuração divulgada pela TV Globo, o crime teria ocorrido após uma discussão entre o suspeito e a vítima em um bar.

A defesa de Tainara afirmou que acompanhará o caso até a conclusão das investigações e reforçou o pedido de responsabilização criminal do acusado.

