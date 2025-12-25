A mãe de Tainara Souza confirmou nesta quarta-feira (24) a morte da filha, de 31 anos, que estava internada havia quase um mês em hospitais da capital paulista. Tainara foi atropelada em 29 de novembro e não resistiu às complicações decorrentes do ferimento. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Douglas Alves, que está preso.
Em publicações nas redes sociais, Lúcia Aparecida da Silva agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família e pediu justiça. Segundo ela, Tainara morreu na noite da véspera de Natal, após dias em estado grave. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.
"É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha, a Tay, nos deixou. Descansou", destacou a mãe, em post nos stories do Instagram. "Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento, e agora é pedir por justiça".
Tainara estava internada no Hospital das Clínicas, para onde foi transferida após dar entrada inicialmente no Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Durante o período de internação, passou por diversos procedimentos médicos, incluindo cirurgias e amputações. Ela deixa dois filhos, de 12 e 7 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento foi cometido pelo ex-companheiro da jovem, que teria fugido após o crime. O homem foi localizado e preso posteriormente. Durante a abordagem, segundo a polícia, ele tentou reagir e acabou ferido no braço. O caso é investigado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã) como tentativa de feminicídio, com indícios de ação dolosa.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que policiais militares e civis atuaram na ocorrência e que as investigações seguem em andamento. Conforme apuração divulgada pela TV Globo, o crime teria ocorrido após uma discussão entre o suspeito e a vítima em um bar.
A defesa de Tainara afirmou que acompanhará o caso até a conclusão das investigações e reforçou o pedido de responsabilização criminal do acusado.