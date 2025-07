Secretaria de Segurança Pública de SP/Divulgação Celulares foram descobertos durante atendimento de suposta ocorrência de violência doméstica

A Polícia Militar apreendeu cerca de 220 celulares em uma casa no Brás, na região central de São Paulo, informou a agência de notícias do governo do estado nesta quarta-feira (30).

Parte dos aparelhos tem denúncia de roubo ou furto, segundo uma consulta preliminar feita pela polícia.

O achado foi feito depois de uma denúncia de violência doméstica no endereço. No entanto, a mulher que estava no local no momento em que os policiais chegaram negou ter sido agredida e afirmou estar sozinha no imóvel.

Os celulares foram encontrados após a polícia fazer uma busca no local. Agora, passarão por perícia. A Polícia Civil vai seguir com a investigação para determinar a origem dos eletrônicos e se houve receptação – ato de guardar ou possuir objeto roubado – ou furtos em série.

A mulher, que, segundo a polícia, mora na casa onde a denúncia foi feita, foi levada ao 8º Distrito Policial de São Paulo, no bairro de Belenzinho, também na região central.

Roubos e furtos de celulares no estado

O estado de São Paulo registrou 31,4% de todos os roubos e furtos de celular no Brasil no ano passado, embora tenha apenas 22% da população do Brasil. Foram 270.488 ocorrências desses dois tipos em 2024.

Apesar do percentual em relação ao resto do país, o número representa uma queda de 16,5% quando comparado ao ano anterior (veja no gráfico abaixo).

Portal iG Gráfico mostra número de furtos e roubos de celulares em SP em 2023 e 2024





Já a capital paulista, que tem apenas 5,6% da população nacional, registrou 18,5% de todos os roubos e furtos de celulares do país.

Os dados são do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira (24). O compilado anual reúne levantamentos das secretarias de Segurança Pública estaduais, polícias civis, militares e Federal e outras fontes oficiais ligadas à segurança.