Reprodução/Instagram O acidente aconteceu na noite do último domingo (21)

Parte do teto do Shopping Iguatemi, na Zona Oeste de São Paulo, desabou na noite do último domingo (21). O acidente foi em frente à loja da Arezzo e não houve registro de feridos.



O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver parte da estrutura caída e pedaços dela no chão em frente à loja.

Parte do teto do Shopping Iguatemi, na Zona Oeste de São Paulo, desabou na noite do último domingo (21). O acidente foi em frente a loja da Arezzo e não houve registro de feridos. pic.twitter.com/tvmmZSjJHu — iG (@iG) December 22, 2025

Meidante nota, enviada ao Portal iG, o Shopping Iguatemi afirmou que, na ocasião, a área precisou ser isolada, contudo, foi regularizada ontem mesmo. O shopping opera normalmente.









