Reprodução/Rede X A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas faleceu no local

Uma mulher morreu após passar mal durante treino em uma academia, localiza no bairro Papicu, em Fortaleza (CE), na noite da última quarta-feira (17). A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou falacendo no local.



Segundo a Smart Fit, a aluna recebeu os primeiros socorros na unidade. "Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", disse a empresa.

Quinta morte em academias do Ceará

Este não é o primeiro caso de morte em academias no Ceará. No final de novembro, uma empresária, de 54 anos, faleceu durante a execução de exercícios. Na ocasião, ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnoídeo.

No mês de outubro, foram registrados dois óbitos também em academias. As vítimas sofreram, respectivamente, um mal súbito e uma parada cárdio-respiratória.

Em julho, em Fortaleza, um policial civil, de 47 anos, teve uma parada cardíaca enquanto se exercitava.







