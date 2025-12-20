Reprodução/redes sociais Os Bombeiros foram até a loja, juntamente com a PCRJ, e encontraram os restos mortais da vítimas

Um homem, identificado como Alberto Santana Eugenio, de 39 anos, foi preso, na última sexta-feira (19), por matar e concretar o corpo da esposa no chão de uma loja, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Conforme informações do Polícia Civil, Karine Braz de Souza, de 30 anos, estava desaparecida desde agosto de 2025. O autor do crime, segundo a corporação, chegou a registrar um boletim de ocorrência e alegou que não sabia o que teria acontecido com a esposa.

Contradições

Nas investigações, foram encontradas contradições no depoimento de Alberto. Ademais, os vizinhos levantaram suspeitas sobre ele ao indicar a movimentação de uma grande lixeira lacrada.

Nas diligências, a polícia constatou que o homem havia alugado recentemente um imóvel para uma loja, em Santa Cruz.

Durante um novo depoimento, Alberto Santana acabou confessando que matou Karine, com quem tem dois filhos, transportou, esquartejou seu corpo e, depois, o ocultou no chão da loja.

Em seguida, equipes estiveram no estabelecimento, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e encontraram vestígios de sangue e os restos mortais da vítima.

Casos de feminicídio no Brasil em 2025

De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Somente no primeiro semestre deste ano, o país registrou 718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.

Canais oficiais de denúncia



Central de Atendimento à Mulher: 180;

WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;

Disque Denúncia 181;

Polícia Militar: 190

Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025

Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;

