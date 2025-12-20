O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (19)
Um colisão envolvendo um caminhão e um micro-ônibus, na noite da última sexta-feira (19), deixou cinco mortos e quatro feridos. O acidente aconteceu na BR-386, em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF),  as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, são três homens, uma mulher e uma criança que estavam no micro-ônibus, pertencente à Secretaria de Saúde de Constantina.

Ainda conforme a PRF, os feridos são três pessoas do micro-ônibus e o motorista do caminhão, que ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros atuou no socorro e os encaminhou ao Hospital de Carazinho. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. 










