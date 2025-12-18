Richard Lourenço / REDE CÂMARA SP Última sessão da câmara

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (17) o valor para o orçamento da cidade de São Paulo no próximo ano. Os vereadores votaram o Projeto de Lei 1169/2025, enviado pela Prefeitura com a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de R$ 137,4 bilhões para a gestão da cidade ao longo dos próximos 12 meses. A lei agora segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O valor inicial da proposta era de R$ 135,4 bilhões. No primeiro turno de votações, ele foi reajustado para R$ 136,6 bilhões e, agora, no segundo turno, para R$ 137,4 bilhões. A maioria dos partidos acompanhou o texto, com desaprovação das legendas de oposição ao governo: PT, PSOL e Rede.

O relator da proposta, o vereador Marcelo Messias (MDB), afirma que o valor estipulado foi pensado para garantir o funcionamento de todas as áreas da gestão:

“Pensamos em todos os aspectos: segurança, educação, saúde, cultura, zeladoria e habitação. Fizemos o possível para contemplar todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Buscamos atender às demandas da população e dos vereadores”, disse o relator.

Serão R$ 30 bilhões para a educação, R$ 25 bilhões para a saúde, R$ 17 bilhões em investimentos na cidade, cerca de R$ 3 bilhões para assistência social e R$ 2 bilhões em segurança pública.

A área de habitação, uma das prioridades do governo, receberá R$ 6 bilhões, voltados para a construção de moradias populares, regularização fundiária e para a compra de unidades do programa Pode Entrar:

“É dinheiro que está sendo investido nas pessoas, não só na questão da moradia, mas também na regularização, entregando matrículas, ou seja, escritura para as pessoas principalmente”, destaca o líder do governo na Câmara, vereador Fábio Riva (MDB).

Plano Plurianual

Além do orçamento de 2026, também foi votado e aprovado o Projeto de Lei 1168/2025, com o Plano Plurianual (PPA) para a gestão financeira municipal a médio prazo, entre 2026 e 2029. A previsão de investimento do PPA é de R$ 588,4 bilhões nos próximos quatro anos.

O PPA é composto por 31 programas em diferentes eixos de investimento:

Desenvolvimento e Inclusão Social

Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

Mobilidade viária, empregabilidade e empreendedorismo; e Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Última sessão do ano

Esta foi a última sessão de 2026. As atividades da Câmara retornam em fevereiro do próximo ano. Na ocasião, o presidente da Câmara, o vereador Ricardo Teixeira (União), fez um balanço do ano legislativo:

“A Casa andou, a Casa trabalhou, ouviu o povo. A Casa foi para a rua com o Câmara na Rua, a Casa se abriu com a Câmara Aberta. As pessoas vieram pra cá”, afirmou o presidente.

O vereador ainda complementou: “Os 55 vereadores desta Casa fizeram um trabalho árduo este ano. Não fugimos do diálogo, não fugimos das pautas mais difíceis. Tudo aqui foi discutido e chegamos ao final do ano felizes por ter trabalhado tanto”.