Uma confusão envolvendo clientes e funcionários de uma unidade do McDonald’s terminou em agressões físicas e verbais na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. O caso ocorreu no sábado (13) e foi registrado em vídeos por pessoas que estavam no local. As imagens começaram a circular essa semana.



Um casal de clientes, que estava acompanhado de uma criança, se envolveu em uma discussão com dois funcionários da rede de fast-food. O motivo do desentendimento não foi esclarecido.

Durante a confusão, houveA criança que acompanhava o casal chorou em meio ao tumulto.

Outros funcionários da unidade tentaram intervir para separar os envolvidos e conter a situação, que gerou comentários nos perfis que postaram o vídeo.

Pessoas criticaram os envolvidos e os funcionários. Os trabalhadores, no entanto, também foram defendidos:

''Estou do lado dos funcionários independente de qualquer coisa.'''

'O pai partiu pra cima depois que o atendente jogou algo que quase acertou a criança...não seria mais lógico não comprar briga, com seu filho ao lado?!!''

''Esses atendentes do McDonalds estão cada vez piores, sem educação alguma. Falo por mim que quando vou e é raro ir, sou extremamente educado, cortês, pq sei que é um emprego insalubre. Faço minha parte e ainda assim sempre sou mal tratado, mal atendido…''

Fast food ❌

Fight Food 😮 ✅

O que o McDonald’s e a Secretaria da Segurança Pública disseram



Procurada pelo Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública informou que não há registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

O McDonald’s, por sua vez, afirmou para a reportagem que desde o ocorrido tem atuado junto à equipe do restaurante e está tomando todas as medidas necessárias.

A companhia reforçou que repudia qualquer forma de violência e mantém o compromisso com a promoção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todos os colaboradores e clientes.