Reprodução: Flickr - 29/06/2022 Poupatempo

O Governo de São Paulo anunciou que o Poupatempo reduziu o tempo de espera para a resolução de problemas de 13 para 6 minutos, em média. Essa agilidade reflete-se na alta satisfação do público: o programa ostenta 98% de aprovação dos usuários e coleciona prêmios como o iBest e o Prêmio Reclame AQUI, em categorias de serviço público.

Atualmente, o Poupatempo oferece uma vasta gama de serviços simplificados à população. O cidadão pode emitir um certificado de vacinação, renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou agendar um atendimento. Tudo isso está acessível tanto nos 245 postos físicos de atendimento quanto por meio de poucos cliques no aplicativo e no portal oficial.

A iniciativa de desburocratização do Governo de São Paulo, foi criada em 1997, mas sua grande guinada para o formato híbrido (digital e presencial) que conhecemos hoje consolidou-se a partir de 2020.

Dados da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), a empresa de tecnologia pública responsável pela gestão do programa, revelam o sucesso digital: foram 76 milhões de interações online em um único ano, representando um aumento de 1.300% na oferta de serviços digitais.

Embora o aplicativo seja responsável por uma parcela crescente dos atendimentos, o serviço não abandonou o formato presencial. Nos últimos três anos, 36 novos postos foram inaugurados, priorizando cidades médias e pequenas, fora da Região Metropolitana.

Cidadania

Mais do que uma ferramenta para facilitar o dia a dia, o Poupatempo atua cada vez mais como um instrumento de cidadania, facilitando o acesso rápido a importantes políticas públicas e campanhas sociais:

Filho que ama, leva o Pai ao AME: Programa voltado para a saúde masculina, promovendo exames preventivos.

Mulheres de Peito: Facilita o agendamento de mamografias para a prevenção do câncer de mama.

Campanha do Agasalho: Os postos físicos se transformam em pontos de coleta de doações.

Mutirão Acordo Paulista: Promove a renegociação de dívidas com o estado de forma desburocratizada, sem judicialização.



Mas é importante lembrar: todos os serviços do Poupatempo são gratuitos! O Governo de São Paulo alerta que sites e aplicativos falsos tentam se passar pelo Poupatempo para aplicar golpes, cobrando pela emissão de documentos e agendamentos. Por isso, é fundamental conferir sempre se o site ou o aplicativo são os canais oficiais do programa ou da Prodesp.



