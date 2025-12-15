Reprodução/PMERJ Policia Militar de Niterói, Rio de Janeiro

Uma mulher foi detida nesta segunda-feira (15) após um incêndio atingir uma residência em Niterói, cidade localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No momento do incêndio, os três filhos dela estavam dentro do imóvel.

Em nota enviada ao, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que policiais do 12º BPM (Niterói)vindos do interior da casa, que já era consumida pelas chamas.

Com o apoio de moradores da região, os agentes iniciaram imediatamente uma ação de resgate.

Durante a ocorrência, os policiais precisaram quebrar uma das paredes da área externa do imóvel para conseguir acessar a residência. Na ação, foram resgatadas duas crianças, de 1 e 7 anos, além de uma jovem de 18 anos.

Segundo a PM, após o resgate, as vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Em seguida, todos foram encaminhados para a unidade hospitalar mais próxima.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a, uma mulher de 36 anos, foi detida acusada de ser a responsável pelo incêndio. Ela e os filhos foram encaminhados ao

A jovem de 18 anos teve, e as crianças não se machucaram. Já a mãe sofreu ferimentos graves.