Governo de São Paulo/Divulgação Cocaína apreendida

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 100 kg de cocaína em um galpão de reciclagem na Cidade Tiradentes, zona leste da capital, nesta quinta-feira (11). A operação foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico ( Denarc).

O Denarc já monitorava o local por meio de um trabalho de inteligência que identificou o galpão como um ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Durante o monitoramento, os agentes observaram um homem de 33 anos entrar no estabelecimento e sair carregando uma sacola. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram dez tijolos de cocaína embalados em pacotes verdes, prontos para a distribuição. O veículo utilizado pelo suspeito estava equipado com um fundo falso para ocultar a droga.

Dentro do galpão, foram encontrados outros pacotes similares, totalizando os 100 kg do entorpecente, escondidos sob sacos de materiais recicláveis.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), onde a droga foi formalmente apreendida.

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que a quantidade exata da apreensão foi de 109kg de cocaína.