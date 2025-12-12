Reprodução/Linkedin Mariângela Fialek

A Polícia Federal (PF) deflagou, nesta sexta-feira (12), uma operação que investiga irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

Os dois mandados de busca e apreensão da Operação Transparência foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e tem como alvo a ex-assessora do deputado federal Arthur Lira, Mariângela Fialek.

Segundo a PF, estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.

Quem é Mariângela Fialek

Mariângela Fialek atuou como assessora técnica e chefe da assessoria especial na Presidência da Câmara dos Deputados, com papel central na articulação e liberação de emendas parlamentares, durante a gestão do ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP).

Além disso, Fialek integrou os conselhos fiscais de estatais como Codevasf e Caixa Econômica Federal. Atualmente está lotada na liderança do Partido Progressista (PP) na Câmara, com remuneração de R$ 23.732,92.