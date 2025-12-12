Anvisa determina suspensão de maquiagem e colônia capilar
Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (11), o recolhimento do cosmético capilare Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda, e da Maquiagem Capilar Mavi Pang Pang Hair Shadow.

A medida suspendeu a comercialização, distribuição, produção e divulgação do uso da Deo Colônia Aon, devido a falta de registro junto à Anvisa. Segundo a Resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), o produto precisa ser registrado como cosmético, mas a empresa havia apenas notificado ao órgão.

Reprodução/freepik
A maquiagem Capilar Mavi Pang Pang Hair Shadow está proibida de ser comercializada, distribuída, fabricada, divulgado e usada, uma vez que está sendo vendida sem registro. A origem do produto é desconhecida.


Em outra resolução, publicada em 5 de dezembro de 2025, a Anvisa determinou a proibição de diversos cosméticos capilares que prometem auxiliar no crescimento dos cabelos, especialmente aqueles que contém minoxidil na composição.

O Portal iG buscou o contato da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda para solicitar um posicionamento sobre a suspensão da Anvisa, porém, sem sucesso. O espaço segue aberto para manifestações.

