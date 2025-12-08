Rede estadual suspende atividades em regiões sob alerta climático
Ricardo Wolffenbuttel/Arquivo SECOM (SC)
O Governo de Santa Catarina suspendeu as aulas da rede estadual em regiões de risco para temporais nesta segunda-feira (08) e terça-feira (09) devido um ciclone extratropical que passa pelo sul do país.

A medida atinge, nesta segunda-feira, o turno vespertino e noturno das áreas identificadas pela Defesa civil como risco alto, como Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí, Planalto Norte e Planalto Sul.

Na terça-feira, os turnos matutino e vespertino em todas as regiões de risco alto e muito alto, estas últimas concentradas no Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul.

Mapa indica risco muito alto (vermelho), alto (laranja) e moderado (amarelo) para temporais em Santa Catarina
Reprodução/Defesa Civil (SC)
Mapa indica risco muito alto (vermelho), alto (laranja) e moderado (amarelo) para temporais em Santa Catarina


Previsão de temporais

Segundo Aviso Especial da Defesa Civil, o ciclone extratropical provoca temporais entre a tarde e a noite desta segunda-feira, com chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

As áreas em laranja no mapa da Defesa Civil do estado têm risco para alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de árvores moderado a alto.

 Já na terça-feira, as áreas em vermelho entram em aviso especial, com risco muito alto a alto para alagamentos e enxurradas devido à chuva persistente desde a madrugada. Nessas regiões, o solo já apresenta fragilidade, elevando o risco para deslizamentos.

Defesa Civil coloca quase todo o estado em observação para instabilidade na quarta-feira (10)
Reprodução/Defesa Civil (SC)
Defesa Civil coloca quase todo o estado em observação para instabilidade na quarta-feira (10)


Com o afastamento gradual do ciclone para alto mar, a quarta-feira (10) terá temporais isolados e ventos de oeste que podem atingir entre 60 km/h e 80 km/h na maior parte do estado, chegando a 100 km/h em áreas costeiras e serranas.

Entre quarta e quinta-feira (11), o mar fica mais agitado. No Litoral Sul, as ondas variam entre 3,0 m e 3,5 m, com picos de até 4,0 m em alto mar. Na Grande Florianópolis, as ondas ficam entre 2,0 m e 2,5 m, aumentando o risco de ressaca.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e evitar áreas alagadas, estruturas frágeis durante ventos fortes e circular próximo a árvores em dias de instabilidade.


Ciclone é classificado como atípico

A Nota Meteorológica Conjunta da Defesa Civil e da Epagri/Ciram classifica o sistema como atípico.

A avaliação foi dada, pois o evento ocorre perto do verão, se forma próximo à costa entre SC e RS, apresenta pressão atmosférica abaixo do normal e tem deslocamento lento, fatores que ampliam o potencial de impactos até quinta-feira.

