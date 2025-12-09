Gabriel Barros Tarcísio com Sérgio da Padaria entregando o cheque da área da saúde

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) promoveu a Cerimônia de Entrega de Benefícios aos Municípios Paulistas, nesta segunda-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes. O governador anunciou investimentos de R$ 490 milhões em emendas para a saúde em 394 cidades e R$ 270 milhões destinados a ações de resiliência climática e desenvolvimento sustentável.

Na ocasião, Tarcísio assinou contratos entre a Cemig e os municípios, disponibilizou equipamentos aos prefeitos, além de apresentar obras a serem realizadas pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop).

Além do governador, estavam presentes o vice-governador Felicio Ramuth (PSD), o presidente da Alesp, André do Prado (PL), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

Sustentabilidade e saúde

Natália Resende apresentou o plano de Fomento à Política e Gestão de Resíduos Sólidos, que destinará R$ 43,7 milhões do Fecop a 105 municípios. Serão 52 caminhões compactadores, 29 veículos de coleta seletiva e 24 trituradores de galhos.

Gabriel Barros Secretária de Meio Ambiente Natália Resende

A secretária também expôs as novas obras do Fehidro, previstas em 141 contratos, assinados pelo governador no final do evento, destinando R$ 214 milhões para 103 cidades. E lançou o programa Pró Pet SP, que cria o departamento de bem-estar animal, para atender 52.850 animais em 256 municípios, com um investimento de R$ 10,5 milhões.

Na visão da secretária, essas são medidas práticas e visíveis de sustentabilidade:

“A sustentabilidade que o nosso governador defende, que a gente defende é aquela sustentabilidade que a gente vê, que a gente sente, que as pessoas entendem, que a gente vê a volta, não é só a que se fala, a gente fala e a gente faz”, declarou Resende.

Na área da saúde, o secretário Eleuses Paiva fez um balanço das medidas executadas ao longo de sua gestão na pasta, com foco no Painel de Incentivo à Gestão Municipal do SUS Paulista, que recebeu um aporte de mais de R$ 1 bilhão entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025.

Um olhar para as pequenas cidades

O governador encerrou a cerimônia entregando o prêmio Município VerdeAzul aos primeiros cinco colocados em cada categoria e enfatizou a importância de olhar para as pequenas cidades da mesma forma que se olha para a capital:

Gabriel Barros Tarcísio discrusando aos prefeitos

“A gente atende a demanda do município pequeno? Atende. Não é a densidade eleitoral, não é a quantidade de eleitores que nos move. Eu sei que aquela rodovia, aquela estrada que foi prometida há muito tempo vai ser importante para a população”, disse Tarcísio, e completou:

“Às vezes é aquela ponte da defesa civil, que é simples, mas que para o município faz toda a diferença. Eu lembro sempre quando a gente estava em Itararé entregando uma ponte que vai para a Fazenda Silvério, que é uma comunidade quilombola. Aquela ponte economiza 30 km de percurso em estrada de terra, é a obra mais importante para aquela comunidade. Aquela ponte tem o mesmo valor que uma linha de metrô, é um investimento que parece simples, mas faz a diferença”, encerrou o governador.

Em entrevista ao Portal iG, Sérgio da Padaria (PSD), prefeito de Apiaí, um dos municípios vencedores do prêmio VerdeAzul, falou sobre a importância do suporte financeiro na saúde para as cidades menores e sobre os investimentos em sustentabilidade:

“Tenho certeza que esse valor (os R$ 490 milhões) vai ser muito importante para os municípios fecharem a conta da saúde. A gente gasta muito mais que o limite de 15% (do orçamento). E também tem o prêmio VerdeAzul, que incentiva os municípios a fazerem uma boa gestão dos seus resíduos e práticas de meio ambiente. Os prefeitos estão saindo muito contentes daqui”, afirmou o prefeito.



