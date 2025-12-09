TikTok Onda gigante invade piscina natural em praia e deixa 4 mortos

Quatro pessoas morreram e uma permanecia desaparecida após uma forte onda atingir um grupo de banhistas em uma piscina natural de água salgada na ilha espanhola de Tenerife, informaram autoridades locais nesta segunda-feira (9).

A ocorrência foi registrada na piscina natural de Isla Cangrejo, localizada na região de Los Gigantes, um dos pontos turísticos mais frequentados por visitantes estrangeiros na ilha.

No domingo (8), equipes de resgate encontraram três corpos, um homem de 35 anos, uma mulher de 55 e outro homem cuja identidade não foi divulgada, durante uma operação que contou com motos aquáticas e helicópteros.

A quarta vítima, uma mulher, chegou a ser reanimada ainda no local e foi transferida de helicóptero para um hospital, mas não resistiu e morreu nesta segunda. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade das vítimas.

FreePik Ilhas Canárias





A piscina natural fica praticamente ao nível do mar, cercada por rochas vulcânicas de um lado e protegida por um muro de concreto do outro. Em condições de mar agitado, porém, grandes ondas conseguem ultrapassar a barreira com facilidade, tornando o local extremamente perigoso.

A imprensa local informou que, no momento do acidente, havia um alerta meteorológico ativo para forte agitação marítima na região e que o acesso à piscina estava oficialmente fechado desde o dia 3 de dezembro.

Moradores afirmaram que os banhistas ignoraram tanto a sinalização de risco quanto as grades instaladas para impedir a entrada na área durante o período de interdição. Segundo eles, quando alguém é puxado pelas ondas para fora da piscina, é extremamente difícil encontrar apoio nas rochas escorregadias logo abaixo do local.

“A maioria das pessoas não conhece bem o mar daqui nem o risco que essa piscina representa. Há pedras no fundo onde as pessoas caem e não conseguem se levantar. O perigo é enorme”, relatou um residente da região, que preferiu não se identificar.





O prefeito de Santiago del Teide, Emilio Navarro, lamentou as mortes e afirmou que as buscas pelo banhista desaparecido continuavam nesta segunda-feira. Ele destacou ainda que as autoridades adotam medidas constantes para alertar turistas e moradores sobre os riscos e para desencorajar o uso da piscina quando o mar está em condições perigosas.

“Pedimos a todos que prestem atenção às placas e às orientações das autoridades”, afirmou Navarro. “Essas medidas existem para proteger a vida de todos.”