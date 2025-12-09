Divulgação PRF Celulares apreendidos na Régis Bittencourt

Em abordagem realizada na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na última segunda-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 150 iPhones sem nota fiscal, avaliados em aproximadamente R$ 780.584,00. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho.

O veículo foi parado na altura do km 439, na cidade de Registro (SP), e os policiais notaram que o assoalho do automóvel apresentava características incompatíveis com o padrão original. Ao realizar a fiscalização minuciosa, foram localizados os 154 aparelhos eletrônicos da marca Apple ocultos na estrutura do assoalho do carro.

Inicialmente, durante a abordagem, o condutor afirmou desconhecer a adulteração do veículo e a presença dos produtos. Contudo, momentos depois, admitiu ter realizado a instalação do compartimento e a ocultação dos aparelhos, informando ainda que o destino da carga seria a cidade de São Paulo, capital. O motorista não apresentou qualquer documentação referente à aquisição dos celulares.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, e encaminhado juntamente com a mercadoria e o veículo à Polícia Civil de Registro (SP) para as demais providências legais.