Cadu Barbosa/Portal iG Ato no Rio se concentra no Posto 5, em Copacabana

Neste domingo (7), o Movimento Nacional Levante Mulheres Vivas realiza ato nacional em diversas cidade do Brasil. As manifestações chamam atenção para o aumento de casos de violência contra mulher, com diversos casos de feminicídio ocorridos na ultima semana, no país.

No Rio de Janeiro, a mobilização se concentra no Posto 5, em Copacabana, na Zona Sul. O ato está previsto para iniciar às 14h e contará com a presença de artistas e outras atividades.

Cadu Barbosa/Portal iG Ato no Rio de Janeiro





Ao Portal iG, a representante do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbicídio e transfeminicídio, Marta Moura, falou sobre o ato.

"A gente se somou ao Levante Mulheres Vivas. Foi um chamado que aconteceu espontaneamente, com muita urgência essa semana, justamente, por causa dos fatos recentes [feminicídio] do mês de dezembro", ressaltou.

À reportagem, Marta salienta os dados alarmantes sobre a violência de gênero.

"Esse ano, os número estão muito mais altos. Antes de novembro, a gente já tinha mil casos no Brasil todo. O Brasil ocupa o quinto lugar no mundo no ranking de feminicídio. A cada seis horas, morre uma mulher".

Cadu Barbosa/Portal iG O ato está previsto para às 14h





Luta por políticas públicas

Ao Portal iG, Mendes salienta a importância do ato, que ganhou grande repercussão nos últimos dias. "A gente conseguiu vir para a rua com os nossos corpos. É uma luta que a gente precisa se colocar mesmo, ocupar a rua, não só as redes".

Além disso, a representante do Levante Feminista chama atenção para a necessidade de políticas preventivas.

"A gente precisa criar políticas que nos resguardem e que sejam efetivas. O racismo já é lei, a homofobia já é lei e a gente está batalhando para que a misoginia seja criminalizada, mas que as leis realmente funcione", finaliza.

Cadu Barbosa/Portal iG Participantes ocupam o Posto 5





Pela vida das mulheres



Presente na manifestação, a historiadora Angélica Ricci expõe que há uma necessidade de cessar a naturalização da violência de gênero.

"Muitas mulheres foram silenciadas, foram caladas, ainda estão e, agora, a gente tem mais informação. A gente tem que juntar nossas forças e lutar, educar as crianças assim (...) atos de conscientização são importantes. A gente tem que lutar pela nossa vida e, assim, parar de neutralizar essa violência de gênero".

Outros atos pelo Brasil neste domingo (7):

Brasília (DF): 10h – Feira da Torre de TV

São Paulo (SP): 14h – Vão do Masp

Rio de Janeiro (RJ): 12h – Posto 5, Copacabana

Curitiba (PR): 10h – Praça João Cândido (Largo da Ordem)

Cuiabá (MT): 14h – Praça Santos Dumond

Campo Grande (MS): 13h – Aquário do Pantanal

Manaus (AM): 17h – Largo São Sebastião

Parnaíba (PI): 16h – Parnaíba Shopping

Belo Horizonte (MG): 11h – Praça Raul Soares

Porto Alegre (RS): 17h – Praça da Matriz

São José dos Campos (SP): 15h – Largo São Benedito

São Luís (MA): 9h – Praça da Igreja do Carmo (Feirinha)

Teresina (PI): 17h – Praça Pedro II

Roraima (RR): 16h30 – Assembleia Legislativa



