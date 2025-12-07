Neste domingo (7), o Movimento Nacional Levante Mulheres Vivas realiza ato nacional em diversas cidade do Brasil. As manifestações chamam atenção para o aumento de casos de violência contra mulher, com diversos casos de feminicídio ocorridos na ultima semana, no país.
No Rio de Janeiro, a mobilização se concentra no Posto 5, em Copacabana, na Zona Sul. O ato está previsto para iniciar às 14h e contará com a presença de artistas e outras atividades.
Ao Portal iG, a representante do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbicídio e transfeminicídio, Marta Moura, falou sobre o ato.
"A gente se somou ao Levante Mulheres Vivas. Foi um chamado que aconteceu espontaneamente, com muita urgência essa semana, justamente, por causa dos fatos recentes [feminicídio] do mês de dezembro", ressaltou.
À reportagem, Marta salienta os dados alarmantes sobre a violência de gênero.
"Esse ano, os número estão muito mais altos. Antes de novembro, a gente já tinha mil casos no Brasil todo. O Brasil ocupa o quinto lugar no mundo no ranking de feminicídio. A cada seis horas, morre uma mulher".
Luta por políticas públicas
Ao Portal iG, Mendes salienta a importância do ato, que ganhou grande repercussão nos últimos dias. "A gente conseguiu vir para a rua com os nossos corpos. É uma luta que a gente precisa se colocar mesmo, ocupar a rua, não só as redes".
Além disso, a representante do Levante Feminista chama atenção para a necessidade de políticas preventivas.
"A gente precisa criar políticas que nos resguardem e que sejam efetivas. O racismo já é lei, a homofobia já é lei e a gente está batalhando para que a misoginia seja criminalizada, mas que as leis realmente funcione", finaliza.
Pela vida das mulheres
Presente na manifestação, a historiadora Angélica Ricci expõe que há uma necessidade de cessar a naturalização da violência de gênero.
"Muitas mulheres foram silenciadas, foram caladas, ainda estão e, agora, a gente tem mais informação. A gente tem que juntar nossas forças e lutar, educar as crianças assim (...) atos de conscientização são importantes. A gente tem que lutar pela nossa vida e, assim, parar de neutralizar essa violência de gênero".
Outros atos pelo Brasil neste domingo (7):
Brasília (DF): 10h – Feira da Torre de TV
São Paulo (SP): 14h – Vão do Masp
Rio de Janeiro (RJ): 12h – Posto 5, Copacabana
Curitiba (PR): 10h – Praça João Cândido (Largo da Ordem)
Cuiabá (MT): 14h – Praça Santos Dumond
Campo Grande (MS): 13h – Aquário do Pantanal
Manaus (AM): 17h – Largo São Sebastião
Parnaíba (PI): 16h – Parnaíba Shopping
Belo Horizonte (MG): 11h – Praça Raul Soares
Porto Alegre (RS): 17h – Praça da Matriz
São José dos Campos (SP): 15h – Largo São Benedito
São Luís (MA): 9h – Praça da Igreja do Carmo (Feirinha)
Teresina (PI): 17h – Praça Pedro II
Roraima (RR): 16h30 – Assembleia Legislativa