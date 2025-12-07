Reprodução/ Youtube/Conversa Timeline Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (7) que existe a “possibilidade” de não levar adiante sua pré-candidatura à Presidência em 2026. A declaração foi feita após seu primeiro compromisso público desde o anúncio oficial. Segundo ele, há um “preço” para que a desistência ocorra, valor político que não detalhou.

“Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim e eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. Eu tenho um preço, só que eu só vou falar para vocês amanhã”, disse o senador a jornalistas.

Questionado se o “preço” teria relação com a pauta da anistia no Congresso, Flávio respondeu: “Está quente”.

Analistas políticos avaliam que a pré-candidatura é vista por lideranças políticas como um “balão de ensaio” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tanto para testar a receptividade do nome de Flávio quanto para manter a família em evidência e voltar à pauta da anistia.

O anúncio, porém, gerou resistência no Centrão e avaliações de que o senador poderia ficar isolado.

O mercado financeiro também reagiu de forma negativa à movimentação. A Bolsa recuou e o dólar subiu após a divulgação da pré-candidatura, em meio à leitura de instabilidade política.

Flávio classificou a reação como “natural”, mas afirmou que houve uma “análise precipitada”.