Gabriel Barros/ Portal iG O governador e a primeira-dama entregando os diplomas.





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a primeira-dama, Cristiane Freitas, participaram nesta quinta-feira (4) da cerimônia de formatura das Escolas de Qualificação do Fundo Social de São Paulo, a formatura ocorreu no auditório do Palácio dos Bandeirantes.

As aulas dos cursos ocorrem em 20 unidades em vários pontos do Estado de São Paulo, entre Praças da Cidadania, Centros de Integração da Cidadania (CICs) e nas sedes de outras organizações parceiras. São ofertadas capacitações em: Moda, Beleza, Gastronomia, Informática, Construção Civil e Administração.

A duração das formações gira em torno de uma a quatro semanas, com certificação e preparando os participantes para conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou empreender por conta própria. Para se inscrever nos cursos, e mudar sua trajetória profissional, basta preencher o formulário disponível no site do fundo social.



A formatura

A primeira-dama, Cristiane Freitas, é diretora do Fundo Social e comandou a solenidade de formatura, parabenizando os formandos por suas conquistas e os incentivando a sonhar mais alto.

“A prosperidade não vem sem oportunidade, sem trabalho, sem um olhar atento a quem mais precisa. É disso que se tratam as escolas de qualificação, é sobre abrir portas, criar funções e dar às pessoas a possibilidade de avançar. Quando os cursos chegaram até vocês, trouxeram uma mensagem: vocês podem!”, declarou a primeira-dama.

Tarcísio também aproveitou a oportunidade para incentivar os formandos, além de se declarar para a primeira-dama.

“Tem pessoas, às vezes, que chegam na gente dizendo que não vai dar certo. Não acreditem nisso, vai dar certo sim. Troquem esse “não vai dar certo” pelo “por que não”, por que não tentar? Vocês tentaram, fizeram, estão aqui, e a gente está feliz de compartilhar esse momento com vocês. A Cris sempre disse que vai dar certo. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito a toda força e todas as portas que ela abriu”, aconselhou o governador.

Os formandos vieram de 16 escolas da Grande São Paulo e do interior, entre elas CIC Oeste, CIC Guarulhos, CIC Campinas, CIC Ferraz de Vasconcelos, CIC Feitiço da Vila, CIC Leste e CIC Sul, além das Praças da Cidadania de Paraisópolis, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Hortolândia, Mauá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e São Bernardo do Campo.

Com essa formatura, as Escolas de qualificação contabilizam 9730 alunos formados este ano, prontos para o mercado de trabalho, promovendo uma melhora em suas vidas através do trabalho e da educação profissionalizante. Os cursos são ministrados em parceria com o Senac São Paulo e o Centro Paula Souza, responsáveis pela estrutura pedagógica e pela formação técnica.

Lívia Souza, de 22 anos, se formou em gestão de salões de beleza e vê no diploma conquistado uma oportunidade de empreender:

“Hoje eu tenho um salão, isso vai me ajudar muito no crescimento na minha área, eu estou muito feliz”, disse Lívia, com um largo sorriso.