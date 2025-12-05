Reprodução Valdemar Ferraz Rosendo participava de um competição de futebol amador

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na última quarta-feira (3), Valdemar Ferraz Rosendo durante uma competição de futebol amador. O homem é suspeito de tentar matar a filha, arrastando-a com o carro em outubro de 2024.

À época, a vítima, de 32 anos, foi conversar com o pai, após uma discussão familiar, e, ao se aproximar do carro, o homem acelerou com ela agarrada à porta.

Reprodução Momento em que o suspeito arrasta a filha





Após o crime, a mulher procurou a delegacia e a equipe imediatamente realizou diligências para localizar o suspeito, conforme informações da Polícia Civil. Valdemar deixou Itaguaí (RJ) logo depois do ocorrido.

Investigações e prisão

Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança, que mostra o momento em que ele arrasta a filha, e ouviram testemunhas. Após isso, houve o pedido de prisão preventiva.

Valdemar Ferraz Rosendo foi encontrado enquanto participava de um campeonato de futebol amador na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O suspeito será encaminhado para audiência de custódia.



