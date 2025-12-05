Reprodução/PRF Agentes da PRF realizavam fiscalização no local

Um carro de luxo roubado foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (SP). Na noite da última quarta-feira (3), a PF realizava uma fiscalização no km 18, em Lavrinhas (SP), e abordaram um homem que conduzia o veículo.



Aos policiais, ele alegou ter adquirido o automóvel no estado do Rio de Janeiro e pagou R$ 50 mil por ele. Contudo, conforme a PRF, o carro é avaliado em, aproximadamente, R$ 200 mil.

Diante da inconsistência, os policiais realizaram uma verificação no banco de dados e constataram que o veículo possuía registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido no dia 15 de novembro deste ano.

Em seguida, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro, em São Paulo, onde foi registrada a ocorrência pelo crime de adulteração de elemento de identificação veicular.
















