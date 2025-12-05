Um carro de luxo roubado foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (SP). Na noite da última quarta-feira (3), a PF realizava uma fiscalização no km 18, em Lavrinhas (SP), e abordaram um homem que conduzia o veículo.
Aos policiais, ele alegou ter adquirido o automóvel no estado do Rio de Janeiro e pagou R$ 50 mil por ele. Contudo, conforme a PRF, o carro é avaliado em, aproximadamente, R$ 200 mil.
Diante da inconsistência, os policiais realizaram uma verificação no banco de dados e constataram que o veículo possuía registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido no dia 15 de novembro deste ano.
Em seguida, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro, em São Paulo, onde foi registrada a ocorrência pelo crime de adulteração de elemento de identificação veicular.