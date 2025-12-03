Pedro H. Lopes / Portal iG Mensagem do alerta

Depois de um ano de experimentos, o novo radar meteorológico destinado a reforçar a detecção e o acompanhamento de fenômenos extremos na região de Campinas (SP) foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira (3), em um evento na Unicamp, com a presença do Portal iG.

O equipamento deve ampliar a capacidade de emitir alertas antecipados às autoridades e à população.

Durante o simulado programado para o lançamento, os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberam uma notificação de alerta em seus celulares. O alerta além de texto, emite uma sirene.

Pedro H. A. Lopes Mensagem do alerta

A mensagem enviada foi: "Alerta de Chuvas Intensas. ALERTA DEMONSTRACAO: Simulado com novo Radar Meteorologico da RMC. Duvidas? Ligue 199. Defesa Civil SP."

É importante ressaltar que para receber o alerta é necessário cadastro pelo telefone 40199.

O prefeito da cidade, Dário Saadi, celebrou a parceria com o governo do estado para melhor atendimento da população.

"Essa parceria do Governo do Estado, Unicamp e Região Metropolitana é muito importante, e teve o financiamento de R$ 3 milhões do Fundocamp e R$ 1,5 milhão da Unicamp. Esse aporte foi aprovado pelos 20 prefeitos da região e hoje, por conta disso, a população vai ter uma resposta mais rápida a extremos climáticos".

Pedro H. Lopes / Portal iG Dário Saadi e Sidnei Furtado

Segundo Sidnei Furtado, coordenador regional da Defesa Civil, o sistema "é um grande avanço para toda região de Campinas".



"Vamos fazer um teste inédito no Brasil, mandando alerta para as 20 áreas de risco. A região de Campinas tem muito a comemorar. São oito radares no estado e um vai complementando o outro, então à medida que a chuva está se deslocando, por exemplo, de Bauru (SP) para Sorocaba (SP), nós conseguimos fazer esse monitoramento", declarou.

Pedro H. Lopes / Portal iG Coletiva da Defesa Civil na Unicamp

Furtado cita como exemplo o tornado ocorrido o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, no início de novembro, onde foi visto uma mudança no comportamento da população por conta dos alertas da Defesa Civil.

"Nesse episódio, no nosso estado, nós não tivemos óbitos, e essa é uma das grandes preocupações nossas. Isso vai atender a população de forma antecipada".

Como funciona

Foto: Pedro H. A. Lopes Novo radar possui alta precisão em um raio de 100 km de extensão

O radar foi instalado em 2024 e vem sendo monitorado para aprimoramento do sistema desde então. Comprado por R$ 4,4 milhões, o radar estava em fase de testes e abrange um raio de cobertura de até 100 km.

A pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), Ana Ávila, declarou que as configurações são alteráveis para maior precisão.

"Nós temos a formação das nuvens de tempestade e queremos que o radar capte, e tudo isso precisa ser configurado. É um radar muito complexo, mas estamos monitorando as informações, que também ficam disponíveis para toda a Região Metropolitana de Campinas", disse.

"O nosso radar foi programado para fazer uma fotografia a cada cinco minutos, ou seja, nesse período ele faz uma varredura da atmosfera a fim de detectar o que está no interior das nuvens, se são gotículas de água ou fragmentos de gelo", completou.

Os dados produzidos pelo radar instalado na Unicamp serão integrados ao CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Defesa Civil Estadual, e ao CePRAM (Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos).

Pedro H. Lopes / Portal iG Sistema de alerta integrado da Defesa Civil

O Coronel Henguel lembrou que o este é o quinto radar a operar no estado e integra o painel de Inteligência Artificial "São Paulo Sempre Alerta", que reduz em 80% a tomada de decisão para emitir os alertas para a população.

"Antigamente a gente olhava vários painéis e isso levava cerca de quatro minutos, e agora em menos de um minutos a gente consegue enxergar num painel único todas as informações meteorológicas. Esse tempo salva vidas", ressaltou.

O evento

O evento está sendo online com o CGE em São Paulo, prefeitos e técnicos que não puderam estar de forma presencial As senhas do radar serão entregues aos prefeitos das 20 cidades da RMC.

Cidades da RMC

