A BR-040 terá interdição parcial no sentido Belo Horizonte nesta quarta-feira (03), segundo a concessionária EPR Via Mineira.

Isso porque a empresa realizará obras de contenção de encosta no km 605, em Congonhas (MG). A intervenção faz parte das ações preventivas para o período de chuvas mais intensas e inclui serviços que aumentam a estabilidade do terreno, reduzindo riscos de deslizamentos.

A interdição parcial ocorrerá na pista norte, no sentido Belo Horizonte, entre os kms 605 e 606, perto da unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação vai ocorrer das 10h às 17h, com o tráfego fluindo por apenas uma faixa.

O objetivo é garantir a passagem dos veículos enquanto as equipes realizam a concretagem das estruturas de reforço, trabalho que demanda circulação de caminhões-betoneira e profissionais atuando próximos à pista.

Divulgação/EPR Via Mineira EPR Via Mineira realiza interdições na próxima quarta (3) para obras de contenção

O gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, explicou que a interdição parcial é necessária para garantir a segurança durante a obra.

“Ao reforçar a estabilidade das encostas nesta época do ano, reduzimos a chance de ocorrências típicas do período chuvoso e contribuímos para uma convivência segura na rodovia. Nosso foco é preservar vidas e atuar de forma antecipada nos pontos estratégicos da BR-040”, afirma.

Durante os serviços, o trecho estará totalmente sinalizado para orientar quem passa pelo local. A concessionária recomenda que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pela área. O atendimento aos usuários continua funcionando 24 horas pelo telefone 0800 003 1040.

